Выявлено еще два случая образования тромбов после вакцинации J & J

Американская компания Johnson & Johnson сообщила о еще двух случаях образования тромбов у людей после использования ее вакцины от коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на nypost.com.

По данным издания, речь идет о 25-летнем здоровом мужчине и 59-летней женщине, которая страдала ишемической болезнью сердца.

Помимо этого, в отчете сказано о 24-летней женщине, у которой во время испытаний было кровоизлияние в мозг после приема плацебо (не самой вакцины).

Ранее сообщалось о шести случаях тромбоза и снижения количества тромбоцитов у пациентов после вакцинации Johnson & Johnson. Все шесть пациентов - женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась. В результате информацию стало изучать Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), а Штаты рекомендовали приостановить применение вакцины Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Johnson & Johnson отложит применение своей вакцины в Европе.

Напомним, 11 марта прошлого года ВОЗ признала ситуацию с распространением нового коронавируса пандемией. Во всем мире установлено более 137,4 миллиона случаев заболевания. В России выявлено 4 666 209 случаев.