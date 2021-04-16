Число жертв в Мьянме превысило 700 человек

Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме, происходящих с начала февраля, возросло до 726.

Об этом сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 15 апреля подтверждена смерть 726 человек от рук военной хунты", - говорится в сообщении. Ранее ассоциация сообщала о 714 погибших.

По данным ассоциации, 3 151 человек находится под стражей, из которых 75 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 813 демонстрантов, из которых 20 приговорены к смерти и 14 - к трем годам лишения свободы, отмечается в сообщении.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.