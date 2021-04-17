Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании

Новый штамм-мутант коронавирусной инфекции был зафиксирован в Великобритании. Мутация может быть более заразной, чем южноафриканский и бразильский варианты, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Управление по охране общественного здоровья дало статус "варианта под рассмотрением" новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций", - заявили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, подтверждено 77 заражений. Специалисты выявляют людей, с которыми могли взаимодействовать инфицированные.

Профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер добавил, что в новом штамме вируса имеется сразу две белковых мутации.

"Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты", - сказал ученый.