Глава КГБ Беларуси раскрыл подробности плана террористов убить Лукашенко

Организованная группа террористической направленности дошла до фазы "практической реализации" замысла по убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в эфире телеканала ОНТ заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем", - указал руководитель спецслужбы.

Тертель уточнил, что среди заговорщиков оказались как граждане республики, так и иностранцы.

О покушении заявил в субботу, 17 апреля, сам Лукашенко. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Он также отметил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом задал вопрос о покушении, организованном спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа.

Позднее Федеральная служба безопасности раскрыла детали подготовки покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота в Минске. Отмечается, что в России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Иосифович, которые планировали осуществление военного переворота по сценарию "цветных революций" с привлечением националистов.