https://news.day.az/world/1334990.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье около села Гамогма Кариата края Самегрело - Земо Сванети. Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга республики.
По данным ведомства, эпицентр находился в 2 км к западу от города Хоби. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км. Землетрясение произошло в 00:23 по местному времени (23:23 мск 17 апреля).
О жертвах и разрушениях информации нет.
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