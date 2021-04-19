https://news.day.az/world/1335109.html Прага обсудит с НАТО вопрос о роли РФ во взрыве на чешском складе
Прага обсудит с НАТО вопрос о роли РФ во взрыве на чешском складе
Прага попросит Североатлантический совет рассмотреть вопрос о предполагаемой роли России во взрыве на чешском складе боеприпасов в 2014 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает европейское издание Politico.
"Обсуждение может состояться самое раннее во вторник", - пишет издание.
Североатлантический совет - орган принятия политических решений НАТО. В него входят постпреды стран-членов альянса.
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