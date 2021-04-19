Три российских альпиниста без вести пропали в Гималаях

Три российских альпиниста пропали без вести в Гималаях. Это произошло в районе горного массива Аннапурна на территории Непала.

По данным портала Everest Today, пропала связь с Сергеем Кондрашкиным, Александром Лутхокиным и Дмитрием Синевым, передает Day.Az.

Уточняется, что утром власти намерены задействовать вертолет для поисков пропавших альпинистов.

Стоит отметить, что случаи исчезновения и гибели альпинистов в Гималаях не являются редкостью. Однако Аннапурна не считается слишком сложным для восхождения восьмитысячником.

В настоящее время среди альпинистов верхом искусства считается совершить восхождение по почти отвесному склону горы Чогори (или К2).