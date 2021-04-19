https://news.day.az/world/1335271.html Три российских альпиниста без вести пропали в Гималаях
Три российских альпиниста без вести пропали в Гималаях
Три российских альпиниста пропали без вести в Гималаях. Это произошло в районе горного массива Аннапурна на территории Непала.
По данным портала Everest Today, пропала связь с Сергеем Кондрашкиным, Александром Лутхокиным и Дмитрием Синевым, передает Day.Az.
Уточняется, что утром власти намерены задействовать вертолет для поисков пропавших альпинистов.
Стоит отметить, что случаи исчезновения и гибели альпинистов в Гималаях не являются редкостью. Однако Аннапурна не считается слишком сложным для восхождения восьмитысячником.
В настоящее время среди альпинистов верхом искусства считается совершить восхождение по почти отвесному склону горы Чогори (или К2).
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