ЕС не готовит новых санкций против России

Евросоюз в настоящее время не готовит новых санкций против России. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального онлайн-заседания Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Вопросы журналистов о возможных новых санкциях в отношении Москвы касались обострения ситуации в Донбассе и высылки Чехией российских дипломатов. Все эти вопросы, по словам Борреля, обсуждались на заседании министров, однако никто не поднимал тему новых санкций.

При этом ранее в понедельник Боррель заявил, что отношения Евросоюза и России не улучшаются, напряженность нарастает по разным направлениям.

Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику.