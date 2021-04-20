Чешский премьер назвал неадекватной реакцию России на высылку дипломатов из Праги

Чешский премьер Андрей Бабиш намерен во вторник обсудить с первым вице-премьером и главой МИД Яном Гамачеком реакцию России на высылку 18 дипломатов из Праги, которую он считает неадекватной.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на РИА Новости.

"Реакция России (на высылку 18 дипломатов - ред.) была неадекватной. Ведь не мы нанесли ущерб, не мы посылали агентов для диверсий. Это мы во вторник обсудим с Гамачеком", - сказал премьер на брифинге в понедельник.

Вечером 17 апреля он сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть ее в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников чешского посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.