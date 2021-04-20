В Грузии за последние сутки выявлено 1792 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 1792 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 10 человек умерли.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 297 728, число умерших - 3 959.

Вылечились 282 237 человек.