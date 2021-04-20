Пашинян тайно отправился в Зангезур

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во второй половине 20 апреля направился в Сюникскую область (Зангезур).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, это сведение держалось в строгом секрете, сами силовики узнали об этом в последний момент. Даже сотрудники Дорожной полиции всего лишь за полчаса до визита узнали о том, что должны сопровождать главу правительства.

Более того, сотрудникам Полиции, которым доверяет Пашинян, было дано распоряжение выехать в Зангезур, при этом им ничего сообщили о цели визита. Для обеспечения безопасности премьера на месте в область было направлено подразделение шестого управления.

Отметим, что накануне неожиданно были сменены начальник Полиции Сюникской области, его заместитель, а также главы Полиции Гориса и Капана. Все руководители общин области, кроме одной, публично потребовали отставки Пашиняна.

Напомним, что визит руководителя кабмина Армении после войны, в конце декабря прошлого года, был сорван. Он не смог продвинуться дальше Сисиана, так как жители Сюника перекрыли шоссе возле Гориса.