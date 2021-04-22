https://news.day.az/world/1336199.html Объявлена дата проведения саммита лидеров НАТО
Объявлена дата проведения саммита лидеров НАТО
Объявлена дата проведения саммита лидеров НАТО, который состоится в 2021 году.
Как сообщает Day.Az, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что саммит состоится 14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
"На этом саммите мы примем решения по предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. В повестку дня саммита будут входить агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератаки, новые разрушительные технологии, угроза безопасности, связанная с изменением климата, и вопросы, связанные с Китаем", - сказал Столтенберг.
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