Байден собирает саммит по климату

Двухдневный виртуальный саммит по климату собирает в четверг президент США. На него приглашены лидеры 40 государств, а также папа Франциск.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, заняв 20 января пост 46-го главы Белого дома, Джо Байден среди первых подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, саммит организован в первые 100 дней президентства Байдена, поскольку это его приоритет: "Послание, которое президент хотел бы направить стране и миру в целом, заключается в следующем: мы столкнулись с серьезнейшим климатическим кризисом и, как страна со значительным объёмом выбросов CO2, собираем крупнейшие экономики мира, чтобы обсудить это".

Вашингтон намерен взять на себя амбициозные обязательства: сократить объём выбросов углекислого газа на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005-го.

Накануне Евросоюз представил ещё более амбициозную цель: сократить показатель выбросов СО2 на 55% к 2030-му по сравнению с уровнем 1990 года.

"В области защиты климата США нельзя назвать нашим старшим братом, - говорит Ютте Гутланд, докладчик Европарламента по климату. - Мы - Евросоюз - его старший брат или старшая сестра. Они должны вдохновляться нашим примером, всем тем, чего нам уже удалось достичь".