В Турции произошло землетрясение

В Эгейском море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:49 по местному времени у берегов района Датча провинции Мугла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 7,08 километра.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.