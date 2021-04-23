В больнице в Индии произошел пожар

По меньшей мере 13 пациентов реанимации погибли в результате пожара, вспыхнувшего в больнице индийского штата Махараштра. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, возгорание произошло в больнице, где проходили лечение люди с коронавирусной инфекцией. Остальные пациенты были переведены в близлежащие медицинские учреждения.

Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить огонь. Причины случившегося выясняются.