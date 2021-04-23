Драка в Иерусалиме переросла в массовые погромы

Массовой дракой закончилась религиозная служба в Иерусалиме - в центре города произошла стычка между арабской и еврейской молодежью.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в противостояние попытались вмешаться силовики, но не смогли усмирить две противоборствующие стороны и сами оказались в центре беспорядков.

Эта стычка переросла в настоящую войну - молодежные группировки организовали охоту на представителей соседнего государства: их избивали на улицах, выслеживали в общественном транспорте и даже в домах.

В ходе погромов зачинщики беспорядков чуть не спалили целый квартал - подожгли автомобили и мусорные баки. Сейчас в израильскую столицу стянуты дополнительные силы - город до самого утра патрулировала конная полиция.