Крупный лесной пожар начался в горах в центре Японии

Вертолеты Вооруженных сил Японии участвуют в тушении крупного лесного пожара, который начался в пятницу в горах префектуры Гумма в центральной части главного острова страны Хонсю. На земле в операции участвуют пожарные дружины, полиция и добровольцы из числа местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным правоохранительных органов, в огне погиб по меньшей мере один человек, 72-летний пенсионер. Сгорело несколько домов.

Полностью уничтожено не менее 40 га леса. По сведениям Kyodo, пламя быстро распространяется по сухой траве, в зону бедствия дополнительно перебрасывают пожарные вертолеты из других префектур.