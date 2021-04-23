https://news.day.az/world/1336599.html Крупный лесной пожар начался в горах в центре Японии
Крупный лесной пожар начался в горах в центре Японии
Вертолеты Вооруженных сил Японии участвуют в тушении крупного лесного пожара, который начался в пятницу в горах префектуры Гумма в центральной части главного острова страны Хонсю. На земле в операции участвуют пожарные дружины, полиция и добровольцы из числа местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным правоохранительных органов, в огне погиб по меньшей мере один человек, 72-летний пенсионер. Сгорело несколько домов.
Полностью уничтожено не менее 40 га леса. По сведениям Kyodo, пламя быстро распространяется по сухой траве, в зону бедствия дополнительно перебрасывают пожарные вертолеты из других префектур.
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