В результате стрельбы в казино в Висконсине пострадали семь человек

Семь человек пострадали при стрельбе в казино в американском Висконсине. Об этом сообщает WKOW 27, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, предполагаемого стрелка уже задержали полицейские. После того как раздались звуки выстрелов, люди стали выбегать из здания.

На место происшествия были направлены оперативные службы. Людей попросили не приближаться к месту, где началась стрельба. В настоящий момент причина ЧП неизвестна.

Фото: Carlos Barria/Reuters