Врач назвал способы обезопасить себя от COVID-19 на майских праздниках

Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал способы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время майских праздников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист напомнил, что в первую очередь необходимо вакцинироваться, а тем, кто этого еще не сделал, нельзя расслабляться, несмотря на выходные дни. Наиболее опасным местом для людей без иммунитета является общественный транспорт: автобусы, метро, троллейбусы, там необходимо обязательно носить маску, чтобы защитить дыхательные пути.

"Что касается совместного времяпрепровождения, культурных мероприятий - по возможности нужно участвовать в этом как можно меньше, лучше проводить подобные мероприятия на природе, на воздухе, потому что так концентрация аэрозоля очень низкая и вероятность заразиться очень маленькая", - порекомендовал Болибок.

Врач также посоветовал не посещать кафе и рестораны, поскольку хуже всего с точки зрения заражений COVID-19 закрытые помещения, где принимают пищу. Там снимают маски, чихают, кашляют, разговаривают. Если же предстоит рейс на самолете, следует взять с собой несколько одноразовых защитных средств и менять их во время полета, предупредил иммунолог. Он напомнил, что наиболее опасной является очередь на посадку в самолет, поскольку там не соблюдается социальная дистанция.

Болибок заключил, что майские праздники лучше всего провести за городом, сократив количество контактов.