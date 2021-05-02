Пожар на химзаводе в Иране

Пожар начался в воскресенье на химическом заводе в иранском городе Кум. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, для тушения пожара было направлено более 100 пожарных. Отмечается, что распространение огня удалось остановить. В результате тушения пожара был поврежден пожарный автомобиль, а также пострадали двое пожарных. Они были доставлены в больницу.

В связи с инцидентом был объявлен режим чрезвычайной ситуации.