Премьер Чехии вызвал главу Минюста после ее заявления о взрывах во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал к себе главу Минюста Марию Бенешову после ее слов о том, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на чешского вице-премьера Яна Гамачека, передает Day.Az.

"Полиция работает с той российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике", - сказал он.

Он не стал уточнять, уволят ли Бенешову за эти высказывания.

Гамачек отметил, что до парламентских выборов осталось пять месяцев и с изменениями в кабмине усердствовать не стоит.

"Теперь уже ничего не изменим. Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, - что мы на них имеем", - сказал он.

Ранее глава Минюста Чехии Мария Бенешова заявила, что существует более двух версий взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Фото: David W Cerny/Reuters