В Сирии зарегистрировали троих кандидатов в президенты

Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил представления трех граждан, подавших заявления на участие кандидатами в президентских выборах, проведение которых намечено на 26 мая нынешнего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Как объявил глава ВКС, "приняты заявления на участие кандидатами в президенты на всеобщих выборах от трех граждан, остальные заявки отклонены, так как они не соответствуют конституционным и правовым нормам". Он добавил, что заявки приняты от граждан Абдуллы Абдуллы, Махмуда Мараи и действующего главы государства Башара Асада.

Глава Высшего конституционного суда отметил, что те, чьи заявления были отклонены, могут обжаловать это решение в течение трех дней, начиная с утра вторника, 4 мая.

На участие кандидатами в президенты Сирии на выборах в мае заявки подал 51 человек. Все они были в установленном порядке рассмотрены ВКС Сирии.

Согласно сирийской конституции, претендовать на пост президента Сирии могут граждане республики от 40 лет и старше, проживающие на родине последние 10 лет и не имеющие иностранного паспорта. При прохождении регистрации претендентам необходимо обеспечить письменную поддержку своих кандидатур как минимум 35 депутатами Народного совета (парламента).