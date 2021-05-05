В Польше выявили "индийский" штамм коронавируса

Два случая инфицирования "индийским" штаммом коронавируса выявили в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Как передает Day.Az со ссылкой на RT, глава Минздрава также отметил на пресс-конференции, что в районе Варшавы и Катовиц зафиксированы очаги коронавируса.