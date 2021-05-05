https://news.day.az/world/1340143.html В Польше выявили "индийский" штамм коронавируса
В Польше выявили "индийский" штамм коронавируса
Два случая инфицирования "индийским" штаммом коронавируса выявили в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.
Как передает Day.Az со ссылкой на RT, глава Минздрава также отметил на пресс-конференции, что в районе Варшавы и Катовиц зафиксированы очаги коронавируса.
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