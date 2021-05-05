Эрдоган и Путин обсудили доставку вакцины «Спутник V» в Турцию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в среду обсудили возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на турецких предприятиях и поставки этого препарата в Турцию с мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации", - сообщила пресс-служба Кремля о содержании телефонного разговора лидеров. По ее данным, "подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении".

"Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V", - отметили в Кремле, добавив, что "прорабатываются также возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях".

Стороны также рассчитывают, что России и Турции удастся возобновить туристические связи благодаря принимаемым Анкарой мерам борьбы с распространением коронавируса.

"По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле добавили, что Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие.