Товарооборот Турции превысил $40 млрд

В марте 2021 года товарооборот Турции составил 42,621 миллиарда долларов, сообщили Trend в в министерстве торговли страны, передает Day.Az.

Экспорт за этот период вырос на 42,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, составив 18,984 миллиарда долларов.

Импорт вырос на 25,6 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, составив 23,637 миллиарда долларов.

Было отмечено, что в январе-марте 2021 года товарооборот Турции составил 111,276 миллиарда долларов.

"По итогам января-марта экспорт Турции вырос на 17,2 процента по сравнению с показателем 2020 года, составив 49,986 миллиарда долларов", - сказали в ведомстве.

Согласно данным, за этот период импорт Турции вырос на 9,6 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, составив 61,290 миллиарда долларов.

Отметим, что в 2020 году товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов.

По итогам января-декабря 2020 года экспорт Турции сократился на 6,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 169,482 миллиарда долларов.

За этот период импорт Турции вырос на 4,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 219,397 миллиарда долларов.