США пообещали оказать поддержку военным Афганистана при выводе своих войск
Американские военные смогут продолжать оказывать определенную поддержку афганским вооруженным силам при выводе контингента США из Афганистана.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Есть некая возможность, предусмотренная генералом [Скоттом] Миллером (командующий войсками США и НАТО в Афганистане, генерал-лейтенант - прим. ТАСС), по продолжению поддержки афганских военных в том ключе, в котором он считает нужным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Кирби при этом подчеркнул, что не будет вдаваться в какие-либо подробности.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.
14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.
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