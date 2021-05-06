Мировые цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг, продемонстрировав разнонаправленные изменения по итогам предыдущих торгов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру четверга составляет 69,11 доллара за баррель, что на 0,15 доллара (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,08 доллара (0,1%) - до 68,96 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 65,67 доллара за баррель, что на 0,04 доллара (0,06%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,06 доллара (0,1%) - до 65,63 доллара за баррель.