Франция изменила политику вакцинации населения

Франция официально изменила политику вакцинации. С 12 мая здесь начнут прививать от COVID-19 всех граждан независимо от их возраста, при условии, что в прививочных центрах будут оставаться дозы препарата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом сообщил Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Какую мы преследуем цель? Очевидно, что мы должны двигаться дальше и использовать все дозы вакцины, имеющиеся в нашем распоряжении. Нам нужно продолжать прилагать усилия с тем, чтобы 20 миллионов французов были иммунизированы где-то к 15 мая, 30 миллионов - к середине июня".

В Германии на вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca теперь могут записываться все совершеннолетние граждане вне зависимости от возрастной категории и профессии. Об этом объявил министр здравоохранения Йенс Шпан. Ранее немецкие эксперты рекомендовали использовать AstraZeneca для лиц старше 60 лет. На данный момент в ФРГ от коронавируса привиты свыше 30% взрослого населения.

Сделай прививку - получи деньги. Именно такую схему решили задействовать власти Сербии. Цель - мотивировать еще не решившихся на вакцинацию граждан и наградить сербов, которые уже иммунизированы. Те, кто вакцинируются до 30 мая, получат от государства 25 евро в динарах.