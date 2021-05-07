https://news.day.az/world/1340723.html В Гватемале пытаются остановить извержение вулкана молитвой - ВИДЕО
В Гватемале пытаются остановить извержение вулкана молитвой - ВИДЕО
Жители деревень, расположенных недалеко от вулкана Пакая, проводят у подножья горы религиозный ритуал.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, люди просят вулкан угомониться, и не выбрасывать лаву и пепел.
Вот уже в течение нескольких недель Пакая, наносит вред плантациям и угрожает местным общинам. Пакая находится к югу от столицы страны и считается одним из активнейших вулканов на планете.
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