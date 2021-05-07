В Гватемале пытаются остановить извержение вулкана молитвой

Жители деревень, расположенных недалеко от вулкана Пакая, проводят у подножья горы религиозный ритуал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, люди просят вулкан угомониться, и не выбрасывать лаву и пепел.

Вот уже в течение нескольких недель Пакая, наносит вред плантациям и угрожает местным общинам. Пакая находится к югу от столицы страны и считается одним из активнейших вулканов на планете.