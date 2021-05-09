Парад Победы на Красной площади в Москве

Парад в честь 76-й годовщины Победы во Второй мировой войне начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

Над Красной площадью традиционно прозвучали слова: "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - парад Победы!"

Под музыку песни "Священная война" знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует - главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. После доклада министра о готовности к параду к россиянам с трибуны главной площади страны обратится глава государства.

Парад Победы откроют пешие расчеты.

В этом году по брусчатке Красной площади промаршируют 37 парадных "коробок", в состав которых войдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, участники всероссийского движения "Юнармия", а также подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. Впервые по Красной площади пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Женщин-военнослужащих представят парадные расчеты от Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии и Военной академии Воздушно-космической обороны.

Всего в пешем строю пройдут более 12 тыс. человек.