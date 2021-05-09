Париж предупредил о санкциях в случае невыполнения Лондоном договоренностей по рыболовству

Франция не исключает применение санкций в отношении Великобритании в случае невыполнения британской стороной договоренностей по рыбной ловле, предусмотренных соглашением о Brexit. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала France 3, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим соблюдения договоренностей. Если они не будут соблюдаться, то могут быть применены санкционные меры, - предупредил он. - Когда одна сторона не выполняет обязательств, возможны различные ответные меры". Отвечая на вопросы телеканала, Атталь не исключил, что одной из таких мер могло бы стать отключение от электросети британского острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш.

"Париж также обратился к Еврокомиссии, чтобы убедить Лондон в необходимости соблюдать договор", - добавил он.

Недовольство Франции вызвало составление британскими властями списка из 41 французского судна, которым будет разрешен вылов рыбы в водах Джерси, тогда как Париж настаивал на 344 судах. По словам министра по делам моря Анник Жирарден, Великобритания также выступила с целым рядом требований, которые не фигурировали ранее при обсуждении проблем рыбной ловли, которое велось в рамках переговоров по Brexit.