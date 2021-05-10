В Британии приступят к новому этапу отмены ограничений

Отмена ограничений, введенных в Великобритании из-за ускорения темпов распространения коронавируса, будет осуществляться по плану, третий этап их ослабления начнется 17 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне глава правительства страны Борис Джонсон.

"Число смертей и случаев госпитализации [среди инфицированных коронавирусом] находится на минимальном с июля уровне, и четыре главных санитарных врача Соединенного Королевства сегодня договорились о понижении уровня угрозы. Имеющиеся данные говорят в пользу того, чтобы с 17 мая в Англии начался третий этап снятия ограничений", - сказал премьер-министр.

Как подчеркнул Джонсон, в королевстве выполняются все четыре необходимых условия для выхода из карантина, введенного в стране в начале января: число вакцинированных растет, применяемые препараты демонстрируют высокую эффективность, заболеваемость продолжает падать, а новые штаммы вируса, по оценкам ученых, пока существенно не меняют картину угроз в стране. Власти королевства рассчитывают, что большинство остающихся ограничений будет снято 21 июня, как и планировалось, но не намерены вводить новые послабления раньше этого срока.

С 17 мая в Англии гостиницам будет разрешено вновь принимать постояльцев, откроются музеи, театры, кинотеатры и концертные залы. Возобновится проведение спортивных соревнований со зрителями на трибунах. Пабы, бары и рестораны, которые пока могут обсуживать посетителей только за уличными столиками, смогут возобновить полноценную работу при соблюдении правил социального дистанцирования. Университеты смогут вернуться к полностью очному формату занятий, а студентам и школьникам разрешат не носить маски в классах, аудиториях и коридорах.

Кроме того, представители двух домохозяйств или группы не более чем из шести человек смогут встречаться в помещениях, а на улицах можно будет собираться компаниями из 30 человек. Власти также перестанут настаивать на соблюдении дистанции при общении с друзьями и родными, сняв так называемый запрет на объятия. При этом премьер-министр подчеркнул необходимость ответственно подходить к вопросу заботы о здоровье других людей и придерживаться прежних правил в общественных местах. Кроме того, со следующей недели британцам будет вновь разрешено ездить в туристические поездки за рубеж, однако список стран, по возвращении из которых не нужно будет соблюдать карантин, пока невелик.

Примеру Англии вскоре должны последовать Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс, власти которых самостоятельно определяют необходимость в ограничениях.

Успехи вакцинации

Участвовавший в пресс-конференции главный санитарный врач Англии Крис Уитти представил последние данные об эффективности используемых в стране вакцин производства британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer. Собранные в королевстве статистические данные показывают, что после первой из двух инъекций препарата вероятность появления симптомов болезни снижается на 55-70%, госпитализации - на 75-85%, а смерти в результате заражения коронавирусом - на 75-80%. Введение второй дозы вакцины делает защиту от заболевания еще более надежной, и риск летального исхода уменьшается на 90-95%.

К настоящему моменту 67% взрослых британцев (35,5 млн человек) сделана первая прививка, а 34% (17,9 млн человек) - вторая. В настоящий момент в стране завершается вакцинация людей старше 40 лет, а в ближайшие недели на прививку начнут приглашать тех, кто старше 35 лет. Как предупредил Уитти, несмотря на успехи правительственной программы и превосходящую ожидания действенность вакцин, чрезмерное ослабление ограничений на данном этапе может привести к вспышке заболеваемости среди молодежи, тогда как большинство людей старшего возраста уже хорошо защищены.

Опасные штаммы

Наибольшее беспокойство у британских экспертов вызывают циркулирующие в стране штаммы коронавируса, которые могут обладать повышенной устойчивостью к вакцинам. Это бразильский и южнафриканский штаммы, а также одна из разновидностей британского штамма вируса.

Индийский штамм, один из трех подвидов которого постепенно распространяется в королевстве, по словам Уитти, пока не демонстрирует способности ускользать от антител, хотя, по мнению британских ученых, обладает повышенной заразностью. Как при этом подчеркнул главный врач Англии, на данный момент это предварительные выводы, поэтому оценки специалистов могут измениться в будущем.