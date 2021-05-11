Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа

Около 150 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой "Железный купол".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"К настоящему моменту из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 150 ракет, десятки из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении.