ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выдвинуло ультиматум властям Израиля, в соответствии с которым в течение двух часов израильские полицейские и военные должны быть отведены от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Ранее по данным палестинских СМИ израильские правоохранители силой заставили покинуть мечеть Аль-Акса молившихся прихожан. При разгоне верующих применялись слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате вспыхнувших столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев, передает ТАСС.
По истечении этого срока по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 100 ракет, часть из которых была перехвачена системой ПВО "Железный купол".
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