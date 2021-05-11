ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выдвинуло ультиматум властям Израиля, в соответствии с которым в течение двух часов израильские полицейские и военные должны быть отведены от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее по данным палестинских СМИ израильские правоохранители силой заставили покинуть мечеть Аль-Акса молившихся прихожан. При разгоне верующих применялись слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате вспыхнувших столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев, передает ТАСС.

Как сообщалось, в минувший понедельник группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" выступила с заявлением, в котором призвала власти Израиля до 18:00 10 мая вывести всех полицейских и военных из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений.

По истечении этого срока по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 100 ракет, часть из которых была перехвачена системой ПВО "Железный купол".