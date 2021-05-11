Все погибшие при стрельбе в Казани опознаны

Опознание погибших в результате стрельбы, устроенной в гимназии Казани, завершено. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Всего девять погибших - семь детей и двое взрослых. Все тела опознаны", - сказал собеседник агентства.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. По данным властей Татарстана, погибли девять человек - семеро детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Нападавший задержан.