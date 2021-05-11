https://news.day.az/world/1342046.html Все погибшие при стрельбе в Казани опознаны
Все погибшие при стрельбе в Казани опознаны
Опознание погибших в результате стрельбы, устроенной в гимназии Казани, завершено. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"Всего девять погибших - семь детей и двое взрослых. Все тела опознаны", - сказал собеседник агентства.
Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. По данным властей Татарстана, погибли девять человек - семеро детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Нападавший задержан.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре