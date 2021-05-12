https://news.day.az/world/1342190.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 366 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 366 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 366 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 75 934.
За прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заразились 16 409 человек, общее число заразившихся достигло 2 707 761.
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