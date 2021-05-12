В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 366 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 366 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 75 934.

За прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заразились 16 409 человек, общее число заразившихся достигло 2 707 761.