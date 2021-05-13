В США столкнулись 2 самолета

Два небольших самолета столкнулись при посадке в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел недалеко от города Денвер штата Колорадо. Столкнулись самолеты Metroliner и Cirrus. По предварительной информации, столкновение произошло в тот момент, когда они садились. В результате один лайнер совершил жесткую посадку, второй благополучно сел в аэропорту Centennial.

Два человека, которые находились на борту воздушных судов, не пострадали.

Ранее сообщалось, что самолет с поврежденным двигателем сел в Новом Уренгое.