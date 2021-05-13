https://news.day.az/world/1342384.html В США столкнулись 2 самолета - ВИДЕО
В США столкнулись 2 самолета - ВИДЕО
Два небольших самолета столкнулись при посадке в США.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел недалеко от города Денвер штата Колорадо. Столкнулись самолеты Metroliner и Cirrus. По предварительной информации, столкновение произошло в тот момент, когда они садились. В результате один лайнер совершил жесткую посадку, второй благополучно сел в аэропорту Centennial.
Два человека, которые находились на борту воздушных судов, не пострадали.
Ранее сообщалось, что самолет с поврежденным двигателем сел в Новом Уренгое.
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