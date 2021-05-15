https://news.day.az/world/1342685.html Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
Шесть человек погибли, 218 пострадали в результате торнадо в китайском городе Ухань в провинции Хубэй.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города.
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