Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане

Шесть человек погибли, 218 пострадали в результате торнадо в китайском городе Ухань в провинции Хубэй.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города.