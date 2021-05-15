Более 2,8 тыс. ракет выпущено по Израилю из Газы с начала обстрелов

Радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет, более 400 из которых упали на территории анклава.

Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в субботу во время онлайн-брифинга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С начала обстрелов по Израилю выпущено более 2 800 ракет. 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе", - сказал он.