https://news.day.az/world/1342856.html Более 2,8 тыс. ракет выпущено по Израилю из Газы с начала обстрелов
Более 2,8 тыс. ракет выпущено по Израилю из Газы с начала обстрелов
Радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет, более 400 из которых упали на территории анклава.
Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в субботу во время онлайн-брифинга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С начала обстрелов по Израилю выпущено более 2 800 ракет. 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре