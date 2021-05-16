В Мьянме идут ожесточенные бои

В штате Чин на западе Мьянмы идут жестокие схватки между военными и вооруженными представителями движения сопротивления, сообщает Day.Az со ссылкой на dw.com.

В городе Миндат, расположенном вблизи границы с Индией, около 20 000 человек оказались взяты в кольцо.

По словам членов движения "Силы обороны штата Чин" (Chinland Defence Force), военные прибывают в регион на вертолетах. Ситуацию, царящую в штате, его жители называют "военной".

Как сообщают местные СМИ, военные используют для борьбы с вооруженным сопротивлением тяжелые орудия. Только в субботу, 15 мая, как минимум 15 человек получили ранения. Данных о погибших пока нет.