Жена Билла Гейтса получила акции на 3 млрд. долларов после развода

В результате развода с основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом его жена Мелинда получила акции целого ряда компаний на сумму свыше $3 млрд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на 1prime.ru, об этом пишет агентство Bloomberg.

Созданная Гейтсом инвестиционная компания Cascade Investment передала акции еще одной структуры Мелинде Гейтс. В результате этого общая сумма, которую экс-супруга получила с момента, как пара объявила о разводе, составила свыше $3 миллиардов.

Фонд Cascade Investment, согласно нормативной документации, передал порядка 2,25 миллиона акций на сумму свыше $851 миллиона.

Напомним, что Билл и Мелинда объявили о разводе 4 мая. Как сообщало издание TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась супруга бизнесмена.