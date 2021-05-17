Китай продлил отмену дополнительных пошлин на 79 позиций импорта из США

Правительство КНР продлило отмену сбора дополнительных пошлин на 79 позиций импортных товаров из США. Об этом в понедельник сообщило Министерство финансов КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР продлевает отмену с 19 мая 2021 года до 25 декабря 2021 года.

19 мая 2020 года Минфин КНР объявил об исключении на год из перечня импорта, облагаемого дополнительными пошлинами, 79 позиций товаров из США. Дополнительные пошлины на них были введены в рамках торговой войны между Пекином и Вашингтоном, которая началась в 2018 году в условиях недовольства США торговым дефицитом в торговле с КНР.

Среди обозначенных импортных позиций - поликристаллический кремний, редкоземельные металлы, некоторые радиоактивные элементы, изотопы и их соединения, медицинские дезинфицирующие средства, рекомбинантный человеческий инсулин, титан, генераторы, никелево-кадмиевые аккумуляторы, навигационные радиолокаторы и РЛС, бортовые самописцы и другие товары.

6 мая газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила о том, что представители Пекина и Вашингтона в ближайшее время проведут встречу, на которой обсудят реализацию первой фазы торговой сделки между КНР и США.