Армия Израиля сообщила о 3 350 ракетах, выпущенных из сектора Газа

Радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю 3 350 ракет, 90% которых перехвачено системой ПВО "Железный купол".

Об этом в понедельник сообщила Армия обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На 19:00 понедельника с начала кампании [против радикалов 10 мая] около 3 350 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Из них около 500 упали в секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила около 90% из них", - говорится в заявлении армии.