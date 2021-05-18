В Нью-Йорке вакцинированным разрешать ходить без маски

Штат Нью-Йорк со среды отменяет требования по использованию масок внутри помещений для полностью вакцинированных людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте, губернатор Эндрю Куомо.

"Если вы вакцинированы, то все безопасно, не нужно ни масок, ни соблюдения социальной дистанции", - сказал он.

Нью-Йорк с начала месяца возвращается к привычной жизни. С 19 мая отменяются ограничения на количество занятых мест для кафе, ресторанов и общественных мест. 17 мая метро вернулось к работе в круглосуточном режиме (до этого ночью действовал перерыв в несколько часов для инфицированных). Требование носить маску на транспорте, однако, сохраняет силу пока как минимум до сентября.

В пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ) США разрешили жителям страны, полностью вакцинированным от коронавируса, больше не носить защитные маски. Однако многие жители города, даже вакцинированные, как сообщал ранее ТАСС, пока боятся отказываться от ставшего привычным аксессуара.

Темпы снятия коронавирусных ограничений в Нью-Йорке могут повлиять на решение о том, пройдет ли в сентябре неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в очном формате или в режиме видеоконференции.