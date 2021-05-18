Израиль продолжит наносить удары по объектам радикалов в Газе

Израильские военные продолжат атаковать объекты радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа и сделают все необходимое для восстановления спокойствия.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания в здании Минобороны в Тель-Авиве с руководителями силовых ведомств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я только что провел совещание по оценке ситуации [в области безопасности], а также согласование оперативных планов с министром обороны, начальником Генштаба Армии обороны Израиля, главами Совета национальной безопасности, [спецслужбы] ШАБАК, [разведки] "Моссад". Директива - продолжить нанесение ударов по объектам террористов. Мы продолжим принимать все необходимые меры для восстановления спокойствия и обеспечения безопасности всех жителей Израиля", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.