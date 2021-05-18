В Китае футбольный клуб подписал 126-килограммового игрока

Китайский миллиардер приобрел один из футбольных клубов страны и ввел своего сына, который весит 126 килограммов, в состав команды. Об этом сообщило издание NewsLine, передает Day.Az.

Отмечается, что клуб Zibo Cuju выступает во второй лиге страны. Согласно договору, новый игрок должен проводить на поле все 90 минут и выполнять все стандартные положения, включая пенальти.