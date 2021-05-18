https://news.day.az/world/1343701.html В Китае футбольный клуб подписал 126-килограммового игрока
В Китае футбольный клуб подписал 126-килограммового игрока
Китайский миллиардер приобрел один из футбольных клубов страны и ввел своего сына, который весит 126 килограммов, в состав команды. Об этом сообщило издание NewsLine, передает Day.Az.
Отмечается, что клуб Zibo Cuju выступает во второй лиге страны. Согласно договору, новый игрок должен проводить на поле все 90 минут и выполнять все стандартные положения, включая пенальти.
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