В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 12 505 человек

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 12 505 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 5 180 454.

За последние сутки от коронавируса умерли 396 человек. Число умерших от коронавируса достигло 125 674.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.