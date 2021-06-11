https://news.day.az/world/1351540.html В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 12 505 человек
В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 12 505 человек
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 12 505 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 5 180 454.
За последние сутки от коронавируса умерли 396 человек. Число умерших от коронавируса достигло 125 674.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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