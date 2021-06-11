Катастрофическая ситуация в Эфиопии

Гуманитарная ситуация в Эфиопии достигла катастрофического уровня, столь тяжёлого положения на всей планете за последнее десятилетие не было, заявляют в ООН. Всего нехватка продовольствия охватывает 5,5 миллионов человек, это 70% населения северного региона Тыграй, где продолжается вооружённый конфликт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сотни тысяч человек находятся на грани или за гранью настоящего голода.

Брайан Ландер, Всемирная продовольственная программа:

"Есть свидетельства того, что здесь пятая фаза, самая тяжёлая; сейчас ситуация затрагивает 353 тысячи человек. Это число может превысить 400 тысяч в ближайшие месяцы, если мы не сможем доставить всё необходимое в эти районы".

В ноябре прошлого года на севере Эфиопии вспыхнули вооружённые столкновения между правительственными силами и руководством автономного региона Тыграй. В результате, по данным ООН, были уничтожены многие фермы, перебит скот, потеряны резервы семян.

Формально о прекращении военной операции было объявлено уже в конце ноября, но фактически столкновения продолжаются. Десятки тысяч человек бегут от войны, постоянно перемещаясь, что сильно усложняет организацию пунктов раздачи гуманитарной помощи.