https://news.day.az/world/1352088.html Место на полет в космос с Безосом продали за десятки млн.
Место на полет в космос с Безосом продали за десятки млн.
Место на полет в космос с основателем компании Amazon Джеффом Безосом ушло с молотка за 28 миллионов долларов.
Торги были проведены космической организацией Blue Origin, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов", - объявил в конце торгов аукционист.
В настоящий момент не уточняется, у кого будет шанс полететь на орбиту с основателем Amazon и его братом. Предполагается, что имя получившего возможность отправиться в космос на New Shepard объявят через несколько недель.
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