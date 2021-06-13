Место на полет в космос с Безосом продали за десятки млн.

Место на полет в космос с основателем компании Amazon Джеффом Безосом ушло с молотка за 28 миллионов долларов.

Торги были проведены космической организацией Blue Origin, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов", - объявил в конце торгов аукционист.

В настоящий момент не уточняется, у кого будет шанс полететь на орбиту с основателем Amazon и его братом. Предполагается, что имя получившего возможность отправиться в космос на New Shepard объявят через несколько недель.