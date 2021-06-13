В России зафиксировали почти 15 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России 13 июня выявлено 14723 случая коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 16,1% из них не имели клинических проявлений болезни, 357 случаев закончились летальным исходом, а выздоровело 9166 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.